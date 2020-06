Non è andata bene nemmeno all’Anderlecht l’avventura di Marko Pjaca. L’ex attaccante della Fiorentina, secondo quanto riportato dal portale HNL non sarà riscattato dalla società belga. Il croato farà dunque ritorno, ancora una volta, alla Juventus. Dopo Shalke 04, Fiorentina e Anderlecht, il pellegrinaggio di Pjaca a giro per l’Europa non sembra avere punti fermi.

