Continua l’obiettivo cento di Castrovilli, che ricorda il suo primo gol al Franchi: “L’abbraccio della Fiesole batte dentro di me come un secondo cuore”

Il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli scalpita e attende il suo ritorno in campo in gara ufficiale. Da tempo, il numero 10 gigliato cova il desiderio di tagliare il traguardo delle cento partite disputate con la maglia viola (e ne manca soltanto una).

Intanto, Castrovilli ricorda su Instagram il suo primo gol allo stadio Artemio Franchi, ovvero il colpo di testa che è valso il pareggio contro il Parma nel novembre 2019: “Non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi. L’abbraccio della Fiesole è un ricordo che batte dentro di me come un secondo cuore“.

Di seguito, il ricordo di Castrovilli: