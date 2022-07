Continuano ad arrivare offerte dall’Italia per Suarez: dopo il no al Monza, ecco chi potrebbe aggiudicarselo

La permanenza di Luis Suárez nella lista degli svincolati non durerà ancora a lungo. L’attaccante da più di 300 gol in carriera, libero dopo la chiusura del rapporto con l’Atlético Madrid, sta per fare chiarezza sul proprio futuro. Nelle scorse settimane, le ipotesi Firenze e Fiorentina lo avevano stuzzicato non poco, tanto da far permanere un suo interesse per giocare in Italia.

Dopo aver declinato le proposte di River Plate e recentemente anche quella del Fenerbahce, che gli aveva offerto un ricco contratto da 6 milioni annui, il Pistolero starebbe pensando ancora alla Serie A. Secondo quanto riportato da AS, infatti, vuole restare in Europa ma preferisce farlo in un club di prima fascia. Per questo motivo avrebbe rifiutato la proposta del Monza da 4 milioni a stagione, ma nel suo orizzonte ci sarebbe comunque la Lombardia: il Milan starebbe pensando al colpaccio.