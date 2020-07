Continuano i rimpianti per Zaniolo, Cois: “E’ il più forte a livello giovanile in Italia”

L’ex giocatore della Fiorentina, Sandro Cois ha battezzato un altro ex viola come “migliore giovane in Italia. Intervenendo a TMW Radio, Cois ha infatti dichiarato: “E’ il più forte che c’è a livello giovanile. Anche per intelligenza tattica, per qualità e forza fisica. Essendo giovane può commettere degli errori, che vanno valutati da società e mister. In prospettiva può diventare un campione, determinante per la Roma e la Nazionale”. A fargli da eco anche Gianni di Marzio: “E’ un fuoriclasse”

