Continuano le riflessioni della Fiorentina su Gollini. Per Cragno si fanno avanti le due campane

Tra i profili da valutare in vista del mercato di gennaio, per la Fiorentina c’è sicuramente quello di Pierluigi Gollini, portiere in prestito dall’Atalanta. Viste le non ottime prestazioni dell’estremo difensore in viola, rimane la possibilità che l’ex Tottenham possa fare ritorno già in inverno a Bergamo. Se così fosse, la Fiorentina è pronta a virare su Cragno, portiere del Monza attualmente chiuso dall’exploit di Di Gregorio.

Come riporta Tuttosport, però, sul giocatore c’è anche la Salernitana, che deve guardarsi intorno dopo l’infortunio di Sepe. Occhio anche al Napoli, che potrebbe liberarsi di Sirigu.