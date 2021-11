Contratto in scadenza? Per Commisso, la valutazione di Vlahovic non cambia

Scontato il turno di squalifica, al centro della difesa oggi a Empoli torneranno sia Quarta che Milenkovic. Niente da fare, invece, per Dragowski, che non è ancora pronto. E Nico Gonzalez? L’argentino, salvo sorprese, partirà ancora dalla panchina, per poi entrare nella ripresa. Al suo posto uno tra Callejon e Sottil, con Vlahovic e l’ormai (quasi) intoccabile Saponara a completare il tridente.

Aggiornamenti sul capitolo legato alla punta serba: nonostante il contratto in scadenza nel 2023, Commisso continua a chiedere (circa) 70 milioni per cederlo. Intanto oggi il presidente atterrerà a Roma e, salvo imprevisti, sarà al Castellani. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.