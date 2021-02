Contratto: “La Fiorentina si interroghi sul rendimento altalenante. Cause? Poca chiarezza e fiducia nella guida tecnica. Su Iachini…”

L’ex Fiorentina Renzo Contratto è intervenuto a Lady Radio parlando della sfida contro l’Udinese: “Entrambe arrivano relativamente tranquille all’appuntamento, quelle dietro in classifica hanno messo la retromarcia. In ogni caso per entrambe è un campionato al di sotto delle aspettative. La Fiorentina deve interrogarsi sul rendimento altalenante dei propri giocatori”.

Le cause di questo rendimento: “Poca chiarezza e poca fiducia sulla guida tecnica credo abbiano compromesso la stagione. A campionato appena iniziato già giravano voci su Iachini, poi il cambio è avvenuto sul serio disorientando inevitabilmente lo spogliatoio.