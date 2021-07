‘Contributo di solidarietà’ per Kokorin: La Fiorentina replica all’Anzhi. Liquidate Lokomotiv e Dinamo Mosca

Nel corso delle ultime ore l’Anzhi ha richiesto alla Fiorentina il pagamento del ‘contributo di solidarietà’ per Aleksandr Kokorin. Il direttore generale del club russo, Absalutdin Agaragimov, si è lamentato pubblicamente di non aver ancora ricevuto questi soldi.

Il club viola a tal proposito fa sapere che la somma non è arrivata perché è l’Anzhi ad aver avuto problemi sul proprio conto corrente. Tra l’altro stiamo parlando anche di una cifra veramente marginale, intorno ai mille euro (avete letto bene, non è un errore). Comunque la questione è in via di definizione.

Liquidate invece dai gigliati sia la Lokomotiv Mosca che la Dinamo Mosca, squadre alle quali sono stati versati importi rispettivamente di 85 mila e 138 mila euro sempre per aver contribuito alla crescita di Kokorin.