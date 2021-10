“Contro il Cagliari ho apprezzato l’onestà di Vlahovic. Stasera la Fiorentina deve giocare senza avere niente da perdere”

L’ex campione di pallanuoto e tifoso della Fiorentina Gianni De Magistris ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Il rigore col Cagliari? Non so perchè Vlahovic non l’abbia tirato, non ce l’hanno spiegato. Io al suo posto l’avrei calciato come ho sempre fatto in carriera. Apprezzo però l’onestà per il bene della squadra. Per fortuna che Biraghi ha segnato e tutto è andato per il meglio”.

E poi ha aggiunto: “Temevo un po’ il Cagliari e invece in campo non c’è stata partita. Sulla carta stasera siamo la Fiorentina è sfavorita e deve giocare senza avere niente da perdere”.