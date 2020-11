Contro il Milan arbitrerà Abisso e i tifosi del Diavolo si arrabbiano sui social

Sono già iniziate le polemiche per l’arbitraggio di Milan-Fiorentina. Ma ancora non si è giocata. Appena uscita la designazione di Rosario Abisso per la sfida tra il Diavolo e la formazione di Prandelli, alcuni tifosi social milanisti si sono scatenati.

“Abisso, un altro sicario” oppure “Abisso e la Fiorentina, quanti ricordi”. Una situazione nata da quel Fiorentina-Inter tanto famoso per il tocco di D’ambrosio che consegnò un chiacchierato rigore ai viola.

Abisso, un altro sicario. Memorabile la conduzione di Milan-Spal del 29 dicembre 2018, tra rossi inventati e rigori negati. https://t.co/47iIJ2LGpx — Rossonerosemper (@Rossonerosemper) November 26, 2020

Abisso venne fermato una settimana e addirittura minacciato. Sul conto del fischietto palermitano però hanno anche scritto: “Ma arbitra ancora?” oppure “Il peggior arbitro che esista”

Ma arbitra ancora Abisso? Assurdo. — M (@mgpg07) November 26, 2020

Abisso l’arbitro peggiore che esista! — Matteo Vannucci (@Teo_Vannucci) November 26, 2020