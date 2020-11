Contro il Parma la Fiorentina avrà i difensori centrali contati. Sfuma l’occasione per un giovane viola, ecco perchè

La lista dei convocati di Iachini per la trasferta di Parma, oltre all’esclusione di Borja Valero, Pezzella, Martinez Quarta e Callejon, vede anche l’assenza del giovane difensore centrale Christian Dalle Mura. Il giocatore della Primavera viola era stato più volte chiamato da Iachini sia in questo inizio di stagione che lo scorso anno. La sua assenza, secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, è dovuta a un infortunio muscolare che lo aveva tenuto fuori dal campo anche la scorsa settimana con la squadra giovanile. Vista l’assenza dei due centrali argentini, quella di domani poteva essere l’occasione buona per vedere all’opera il giovane difensore, almeno da subentrante. Iachini invece si presenterà al Tardini con i centrali contati, tre per l’esattezza: Caceres, Pezzella e Igor. Uno schieramento con la difesa a 4 sembra sempre più probabile.

