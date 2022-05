Contro la Fiorentina, anche la Lazio tifa… Roma!

Con la vittoria di ieri sera sulla Sampdoria per 2-0, la Lazio (con una partita in più) si è portata a +3 sulla Roma e a +6 su Fiorentina e Atalanta nella lotta all’Europa. La partita dei viola contro i giallorossi di lunedì potrebbe essere decisiva per la matematica qualificazione alle coppe europee non di una, ma di ben due squadre.

In caso di vittoria dei giallorossi al Franchi, sia Roma che Lazio si assicurerebbero l’aritmetica partecipazione a Europa League o Conference League, con due giornate di anticipo. A quel punto, il posto rimanente se lo contenderebbero Fiorentina e Atalanta. In ogni caso, per la squadra di Italiano, i tre punti sono fondamentali, con anche un pareggio che potrebbe rivelarsi fatale.