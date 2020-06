Contro la Lazio ci potrebbe essere una coppia d’attacco inedita, a centrocampo scalda i motori Benassi

Come riportato da Radio Bruno, per la sfida di domani contro la Lazio Iachini, secondo quanto fatto al Centro Sportivo, sarebbe intenzionato a schierare dal primo minuto la coppia d’attacco Ribery-Cutrone. L’ex Milan è attualmente in vantaggio su Vlahovic e per la sua prima volta da quando è a Firenze potrebbe giocare al fianco del fenomeno francese. A centrocampo il dubbio riguarda Duncan che potrebbe lasciare il posto a Benassi. Vista la non brillantissima prestazione di Dalbert contro il Brescia, sull’out di sinistra ci potrebbe essere Igor.

