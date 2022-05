Contro la Roma sarà sfida nella sfida per Cabral: a digiuno da quasi un mese, vuole mandare un messaggio a Italiano per il futuro

In Fiorentina-Roma sarà sfida nella sfida quella che vedrà coinvolti i due numeri 9 Tammy Abraham e Arthur Cabral. Gli allenatori si affideranno a loro per cercare di trovare la via del gol al Franchi e strappare punti importanti in vista della corsa all’Europa.

Il brasiliano sta bene e vuole mandare un messaggio a Italiano per il futuro dopo la magia fatta vedere a Napoli. E’ stato quello il suo ultimo gol in viola, ormai un mese fa. L’ultima vittoria della Fiorentina in campionato è datata poco dopo. Bisogna uscire dal tunnel, per farlo servirà anche l’apporto dell’ex Basilea in fase realizzativa. A scriverlo è La Nazione.