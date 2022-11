“Contro la Samp la Fiorentina mi ha convinto come non aveva mai fatto. C’è comunque una grande mancanza nella formazione di Italiano”

Giovanni Scaramuzzino , giornalista sportivo della RAI, è intervenuto a Radio Bruno per commentare la Fiorentina di questa stagione, dalla partita di ieri agli obiettivi della rosa, senza dimenticare la partenza di Torreira:

“La Sampdoria ha degli evidenti limiti, ma la Viola mi ha convinto nella gestione della partita. In questa prima parte di stagione non sempre era stata così. Quando incontri una squadra come la Samp, è evidente che le aspettative sono di batterla”.