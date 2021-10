Contro lo Spezia per la continuità casalinga: lo score al Franchi è troppo basso per la Fiorentina

Serve una continuità interna. Questo il diktat a poche ore dalla sfida allo Spezia tra le mura amiche del Franchi. La Fiorentina sta facendo fatica a trovare la continuità nelle gare in casa avendo raccolto soltanto sei punti a Firenze su quattro partite giocate. Troppo pochi per far tornare il Franchi il fortino viola che era una volta. Una vittoria contro i liguri consentirebbe alla squadra gigliata di trovare due vittorie consecutive in casa, piccolo score che manca addirittura da gennaio.

Oggi un solo risultato è ammesso in casa Fiorentina e tutti lo sanno. In primis Vincenzo Italiano, che non vuole cali di concentrazione da parte dei suoi ragazzi. A riportarlo è il Corriere dello Sport.