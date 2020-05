Contrordine Fiorentina, il ritiro in albergo potrebbe saltare. Ecco i motivi della scelta

Contrordine Fiorentina. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, la società viola avrebbe abbandonato l’idea di andare in ritiro nell’albergo Villa Olmi in zona Firenze Sud. Tutto ciò in seguito all’incontro di oggi nel quale si è deciso che i club privi di una foresteria non potranno, probabilmente, svolgere ritiro in albergo. Sfumerebbe dunque l’accordo con Villa Olmi, che era stato scelta come quartier generale. I giocatori continuerebbero nel caso a recarsi al centro sportivo partendo da casa, e anche la doccia verrà effettuata presso le proprie abitazioni.