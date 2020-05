Controreplica Di Giorgi al ministro Franceschini: “Sull’abbattimento delle curve del Franchi espressa opinione personale. Ho presentato una legge e propongo di…”

Botta, risposta e controreplica. Va in scena un altro atto della querelle tra l’onorevole eletta a Firenze, Rosa Maria Di Giorgi, e il ministro per i beni e le attività culturali, Dario Franceschini. Nel mezzo ci rientra la casa della Fiorentina, ovvero lo stadio in cui gioca attualmente la squadra viola: “In merito allo stadio Franchi e all’eventuale abbattimento delle curve, preciso che ho espresso un’opinione personale, considerato che non spetta a un parlamentare prendere decisioni di tipo amministrativo. Io ho presentato una legge in cui ci si occupa di impianti sportivi tutelati come beni culturali. E propongo di inserire queste norme nel prossimo decreto semplificazione”.