Controriscattare Lafont? La Fiorentina ci pensa su. Ecco perché potrebbe essere un’opportunità per i viola

Nella giornata di ieri è arrivato l’annuncio (LEGGI QUI) del riscatto da parte del Nantes di Alban Lafont. Il portiere francese, in prestito in Ligue 1 nelle ultime due stagioni dopo una stagione giocata alla Fiorentina, è costato al club francese sette milioni e mezzo di euro per il riscatto.

Il club di Rocco Commisso, però, non ha ancora perso il controllo sul classe ’99, dato che potrebbe ancora contro-riscattarlo a undici milioni e mezzo (quattro in più rispetto al Nantes). La dirigenza viola potrebbe decidere di riacquistare Lafont, per poi rivenderlo ad una cifra superiore dato che sul giocatore c’è l’interesse di diverse squadre importanti.

I tempi per decidere cosa fare sono stretti, dato che il club gigliato ha quarantotto ore a disposizione dal momento della ricezione della comunicazione dell’effettuazione del riscatto. La Fiorentina sta riflettendo in questi momenti, consapevole che il gioco potrebbe valere la candela e che da Lafont potrebbero arrivare soldi importanti da reinvestire nel mercato in entrata. Una situazione certamente in evoluzione.