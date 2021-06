Erick Pulgar, centrocampista della Fiorentina, non è riuscito a rimanere in campo per tutti i 90′ nella partita disputata nella notte tra il 21 e il 22 giugno dal Cile contro l’Uruguay. Lo staff medico della Nazionale, come si legge sul sito ufficiale, informa che il classe ’94 ha riportato una lesione al muscolo ischiocrurale destro. Il suo recupero sarà valutato in base al calendario del Cile.