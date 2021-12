Le voci riguardanti la cancellazione della Coppa d’Africa sono state smentite dalla CAF, ma l’incertezza sulla regolare disputa del torneo rimane. L’Associazione Europea dei Club (ECA), riporta calcioefinanza.it, ha infatti inviato alla FIFA una mail in cui sostiene che la CAF non ha ancora reso pubblico un protocollo medico adeguato per la disputa del torneo. In assenza di tale protocollo – si legge nella mail – i club non potranno lasciar partire i propri giocatori.