Coppa Italia a rischio? Per la Fiorentina si riaccenderebbe una clamorosa speranza d’Europa

Sono giorni frenetici per quanto riguarda la Serie A, con la Lega che sta cercando una soluzione per ripartire. Come scritto da Sportmediaset, sono due le date plausibili per ricominciare: 13-14 giugno e 20-21 giugno. Una settimana di differenza che apparentemente sembrerebbe cambiare poco, ma dalla quale invece dipende il destino di una competizione intera: la Coppa Italia. Vista la deadline posta per il 2 agosto, infatti, la seconda opzione di ripartenza permetterebbe di finire in tempo il campionato ma non darebbe spazio alla coppa nazionale. Di conseguenza il trofeo non verrebbe assegnato, e verrebbe meno il criterio secondo cui la vincitrice della Coppa Italia si qualifica in Europa League. Tutto ciò avrebbe anche un’altra conseguenza: il settimo posto diventerebbe valido per l’accesso alla seconda competizione europea. E allo stato attuale delle cose, la classifica dice che la Fiorentina ne dista solo 6 punti. Incredibilmente potrebbe dunque riaccendersi una speranza di Europa per la squadra viola, e visti i rientri di Ribery e Kouame chissà che non possa essere molto più di una suggestione.