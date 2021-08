Coppa Italia: cambia l’avversario della Fiorentina. Chi si presenterà al Franchi a Ferragosto?

Cambia l’avversario di Coppa Italia della Fiorentina. In attesa dell’ufficialità da parte della Lega, al Franchi non arriverà l’Ascoli, ma con ogni probabilità il Cosenza, neo ripescato in Serie B.

Come si è appreso in mattinata, il Chievo non è riuscito ad avere l’approvazione del Tar sul suo ricorso, ed è quindi ufficialmente fuori dalla Serie B. Adesso il Cosenza aspetta solo l’ufficialità del ripescaggio, che dovrebbe arrivare a breve e piazzare i calabresi alla posizione 36 del tabellone, quella che vale il turno preliminare contro la Fiorentina al Franchi, e che prima sarebbe spettata all’Ascoli. Vedremo quale sarà l’avversario della squadra di Italiano il prossimo 15 agosto.