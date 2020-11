La Lega Calcio ha reso noto il calendario del quarto turno di Coppa Italia. Come sappiamo la Fiorentina giocherà i sedicesimi di finale contro l’Udinese, per la precisione mercoledì 25 novembre alle ore 17.30 presso la Dacia Arena. La partita, a differenza di quella col Padova che fu trasmessa solo su Rai Play, andrà in onda in diretta su Rai 2.

0 0 vote Article Rating