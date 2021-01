Coppa Italia: Il Napoli liquida lo Spezia e stacca il pass per la semifinale

Si è da poco conclusa la sfida di Coppa Italia tra Napoli e Spezia, ultima gara dei quarti di finale della competizione nazionale. Al Diego Armando Maradona finisce 4 a 2 per i campani. I partenopei partono forte e passano in vantaggio già al 6′ grazie alla rete firmata da Koulibaly. Poi Lozano fa 2 a 0 al 20′ battendo Krapikas, con una conclusione di destro a tu per tu col portiere avversario. Alla mezz’ora anche Politano si iscrive alla lista dei protagonisti del match siglando la rete che vale il 3 a 0 per i padroni di casa. Napoli incontenibile, cala il poker sul finire del primo tempo con Elmas su suggerimento di insigne.

Nel secondo tempo Italiano e i suoi cambiano atteggiamento e, complice l’abbassamento di concentrazione del Napoli, accorciano le distanze nel giro di tre minuti con le reti di Gyasi e Acampora. Termina così la partita con la vittoria degli uomini di Gattuso, che staccano il pass per la prima gara della semifinale in programma settimana prossima contro l’Atalanta.