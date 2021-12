Coppa Italia, Italiano non vuole scherzi! E il percorso verso la finale…

Vincere ancora, per calare il poker di vittorie consecutive tra campionato e Coppa – record fin qui mai toccato in questa stagione – e, soprattutto per continuare a tenere aperta l’altra strada per l’Europa, quella parallela alla Serie A e che passa dalla conquista di un trofeo. Dopo aver liquidato la pratica Cosenza, lo scorso agosto (4-0 per i viola), ecco che di fronte, ai sedicesimi, c’è il Benevento, l’ultimo step prima di approdare al tabellone principale.

E Vincenzo Italiano non vuole scherzi. Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, sa bene che il percorso verso la finale è complicatissimo, che per proseguire in questo cammino ci sarà da battere, di volta in volta, il Napoli (agli ottavi), fino ad arrivare ad un possibile faccia a faccia contro la Juventus in semifinale prima dell’ultimo atto, che a Firenze manca dal 2014, quando i viola (guidati allora da Vincenzo Montella) affrontarono all’Olimpico il Napoli.