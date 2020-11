Coppa Italia, la Rai trasmetterà Udinese-Fiorentina: Ecco dove seguirla

Dopo le incertezze e le polemiche per la partita contro il Padova, culminate con la soluzione in extremis di Rai Play, questa volta la partita della Fiorentina in Coppa Italia sarà visibile anche in televisione.

La trasferta della Viola contro l’Udinese, valida per il quarto turno e in programma mercoledì alle 17.30 alla Dacia Arena, sarà trasmessa su Rai 2. Tutte le partite dei sedicesimi di Coppa Italia, tranne Empoli-Brescia e Bologna-Spezia che andranno su Rai Play, saranno visibili in televisione.

