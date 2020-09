Si terrà quest’oggi alle ore 15 nella sede della Lega Calcio di via Ippolito Rosellini a Milano il sorteggio per gli accoppiamenti della Coppa Italia 2020/2021. A comunicarlo è la Lega Serie A.

La Fiorentina, come da regolamento, essendo arrivata al 10° posto nell’ultimo campionato di Serie A, entrerà in gioco a partire dal terzo turno, previsto per mercoledì 28 ottobre.