Coppa Italia, Panico sfida il Genoa con turnover limitato: spazio alla giovane Severini e a una coppia d’attacco inedita

Scende in campo la Fiorentina Femminile di Patrizia Panico, impegnata questo pomeriggio sul campo del Genoa in Coppa Italia, una delle tre squadre che compongono il girone, insieme al Verona. Allo stadio ’Gambino’ di Arenzano alle 14:30, le Viola giocheranno con la seguente formazione:

Russo; Tortelli (C), Breitner, Zanoli, Cafferata; Huchet, Severini, Boquete, Menta; Sabatino, Longo.

Chance dal primo minuto, quindi, per alcune giovani ragazze come Severini (2003) e un po’ di turnover tra porta, centrocampo e attacco con Russo tra i pali, la statunitense Menta e l’ex Milan Longo. Diretta streaming sul canale You Tube del Genoa.