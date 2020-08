Coppa Italia Primavera: ecco come seguire la finale tra Fiorentina ed Hellas Verona

Mercoledì prossimo la Fiorentina Primavera si giocherà, sul campo del Mapei Stadium, la Coppa Italia contro l’Hellas Verona. Dopo aver eliminato la Juventus nel doppio scontro del Febbraio scorso, la situazione in casa viola è radicalmente cambiata: non c’è più Emiliano Bigica seduto in panchina, nelle scorse settimane passato alla guida della primavera del Sassuolo, ma Alberto Aquilani, alla sua seconda esperienza dopo l’annata con i Giovanissimi. Ma stasera l’imperativo e quello di portare un trofeo in sede, Commisso e Barone sperano di poter festeggiare dopo esserci andati più volte vicini con la squadra femminile.

Quest’oggi è arrivata una notizia che, vista l’obbligarietà di disputare le partite a porte chiuse, farà felici molti tifosi viola ed amanti del calcio giovanile: la finale della Primavera Tim Cup 2019-2020 tra Hellas Verona e Fiorentina sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su Sportitalia (e sarà visibile in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre). L’appuntamento come già detto è per mercoledì 26 agosto 2020: fischio di inizio alle ore 18.