La Fiorentina Primavera fatica più del previsto ma supera l’Ascoli centrando i quarti di finale di Coppa Italia. Stupendo il gol realizzato da Distefano

Fiorentina-Ascoli 4-1 (55′ Kayode, 60′ Re, 99′ Distefano, 101′ Berti, 108′ Aut. Lo Scalzo)

FIORENTINA (4-3-3): Martinelli; Kayode, Lucchesi, Biagetti, Bigozzi (46′ Favasuli); Amatucci, Harder (67′ Falconi), Nardi (74′ Capasso); Presta (98′ Berti), Gori (67′ Toci), Distefano.

A disp.: Leonardelli, Elia, Romani, Capasso, Sene, Berti, Baroncelli, Vitolo, Denes, Falconi, Favasuli, Vigiani, Toci, Atzeni, Comuzzo.

Allenatore: Alberto Aquilani

Finisce qui! Fiorentina che suda più del previsto spingendosi fino ai supplementari ma batte 4-1 l’Ascoli di Nosdeo al Torrini.

119′ CAPASSO! Botta sul primo palo dell’ala campana respinta da Raffaelli sul bellissimo tocco sotto di Toci

117′ TOCI! Ruba palla Capasso e serve il centravanti albanese, mancino però impreciso che esce sul fondo

117′ Bellissimo pallone servito da Toci per Capasso, spedisce però altissimo l’ala viola da ottima posizione

112′ Cambio Ascoli: entra Graziano per Palazzino

111′ Proseguono gli attacchi viola, corner stavolta per la squadra di Aquilani ottenuto da Berti

108′ GOL DELLA FIORENTINA. Cross di Berti e sfortunata autorete di Lo Scalzo che permette alla Fiorentina di portarsi sul 4-1

107′ Accelerazione bruciante di Capasso che poi è un po’ egoista cercando il tiro anzichè la palla al centro, respinge Raffaelli

106′ Dentro Caucci, Lo Scalzo e Ciccanti per Re, Caravillani e Camilloni, tre cambi per l’Ascoli

106′ Via al secondo tempo supplementare al Torrini

Finisce il primo tempo supplementare

102′ Entra Vigiani ed esce Favasuli nella Fiorentina

101′ GOOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAA! Berti! Bell’inserimento del centrocampista ex Cesena che sfrutta il perfetto invito di Toci e col mancino trafigge Raffaelli! 3-1

99′ GOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAA! Distefano! Splendida azione e meraviglioso gol dell’ala viola che duetta con Toci e poi conclude da posizione impossibile in seguito a due dribbling stupendi sulla sinistra. 2-1

98′ Entra Berti al posto di Presta per la Fiorentina

97′ Canovaccio che non cambia. Fiorentina che insiste, prima con Lucchesi, poi con Kayode e Falconi, pallone che però non viene indirizzato nel modo giusto verso la porta ascolana

95′ Ammonizione per Presta che trattiene Re

94′ DISTEFANO! Accelerazione e destro a giro potente che finisce però di poco alto. Niente da fare per il numero 11 viola

92′ AMATUCCI! Si mette in proprio il numero 8 viola che riesce a penetrare in area ospite fino quasi al portiere, un rimpallo, sfera che si impenna e Amatucci prova di testa a colpire ma non riesce a dare potenza, para Raffaelli

91′ Rimessa clamorosa di Kayode in mezzo all’area, respinta della difesa ospite e destro al volo di Amatucci deviato verso Distefano che però commette fallo di mano

91′ Inizia il primo tempo supplementare! FORZA VIOLA!

Finisce qui. Si proseguirà ai tempi supplementari

90+1′ Problemi di crampi per un giocatore dell’Ascoli, gioco fermo ormai da più di un minuto. Si ripartirà da un calcio d’angolo per la Fiorentina

90′ 2 minuti di recupero

89′ Prova l’assalto finale la Fiorentina che porta in avanti anche Lucchesi, Toci innescato dal difensore centrale però finisce per commettere fallo, senza trovare la via del tiro

85′ FALCONI! Strozza il tiro da una mattonella stra invitante il centrocampista della Fiorentina, che si era inserito alla perfezione sulla sponda di Toci

84′ KAYODE! Botta da fuori molto bella del terzino viola che viene respinta alla grande da Raffaelli!

82′ DISTEFANO! Calcia fuori l’ala viola dopo finalmente un bel fraseggio ed un dribbling notevole. Pallone che finisce sul fondo, apre troppo il destro il giocatore della Fiorentina

79′ Ascoli che continua a rendersi pericoloso in contropiede e guadagna un altro corner con Maiga, da poco entrato in campo

75′ Esce Ceccarelli per l’Ascoli, dentro Maiga

74′ Ceccarelli trattiene per la maglia Distefano rimediando un cartellino giallo

74′ Aquilani inserisce Capasso al posto di Nardi

74 KAYODE! Ancora di testa il terzino viola, ancora sul cross di Amatucci, pallone fuori di un soffio sul primo palo

70′ Conclude Distefano provando il destro a giro, nessun problema per Raffaelli. Blocca a terra il portiere ospite

69′ Lucchesi spende il fallo su Re che sta mettendo spesso in difficoltà la retroguardia viola col suo movimento. Il numero 9 è l’uomo più vivace della squadra bianconera

67′ Doppia sostituzione per la Fiorentina. Entrano Toci e Falconi, per Gori e Harder

65′ Ci crede l’Ascoli che ha pareggiato praticamente subito e ora continua a tenere testa alla Fiorentina. Tanti giocatori in fase di riscaldamento per Aquilani, è probabile che presto il mister viola mescolerà un po’ le carte in campo

62′ Va alla conclusione Presta che tenta di incrociare il destro, si distende Raffaelli che para senza troppo affanno il tiro dell’attaccante della Fiorentina

61′ Si riversa subito in avanti la Fiorentina che ottiene un calcio d’angolo, prova ancora a colpire di testa Kayode ma stavolta non riesce ad impattare in modo pericoloso

60′ GOL DELL’ASCOLI. E’ Re che infila Martinelli di testa da pochi passi in tuffo, dopo un cross in seguito ad un calcio d’angolo. Dormita grossolana della difesa viola, pari ospite. 1-1

59′ Fiorentina imprecisa in costruzione e Martinelli è reattivo in uscita andando a chiudere su Re che stava per presentarsi davanti a lui

58′ PRESTA! Salvataggio ancora sulla riga di un difensore ascolano dopo che la sortita un po’ troppo sbarazzina del portiere Raffaelli aveva permesso all’attaccante viola di poter battere a rete a porta quasi sguarnita, sebbene da distanza notevole

57′ Finalmente è riuscita a trovare l’episodio giusto la Fiorentina, grazie ad un piazzato. Fondamentale l’asse Amatucci-Kayode, come spesso accade

55′ GOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAA! Kayode! Amatucci pennella dalla bandierina e Kayode incorna imparabilmente. 1-0!

54′ PRESTA! Stavolta è l’Ascoli a salvare sulla riga, con Camilloni che salva a portiere battuto sul destro al volo del 19 viola sul cross di Favasuli

53′ Avvio piuttosto interlocutorio di secondo tempo da parte della Fiorentina che fatica a trovare le giuste trame per sbloccare la gara. I tanti cambi di formazione certamente stanno influendo sul gioco viola e gli automatismi in campo

50′ Ammonizione per Palazzino che trattiene Amatucci

49′ Si sono invertite le fasce Distefano e Presta, cercando di cogliere impreparata la difesa dell’Ascoli. Molto ben messa in campo fino a questo momento la formazione di mister Nosdeo

47′ GORI! Bel pallone di Presta verso Nardi che si inserisce in area ospite, servizio arretrato perfetto per l’accorrente Gori che spedisce altissimo sopra la traversa da buona posizione

46′ Un cambio subito per la Fiorentina: esce Bigozzi, dentro Favasuli

46′ Inizia la ripresa, FORZA VIOLA!

Fine primo tempo

45′ Lettura difensiva tardiva di Bigozzi che si fa sfuggire Re ma l’azione si ferma per fuorigioco dell’attaccante dell’Ascoli

43′ Calcia da fuori il capitano marchigiano Ceccarelli, non creando alcun grattacapo a Martinelli. Lo schema è chiaro per gli ospiti, difesa e contropiede immediato, a cercare di cogliere in fallo la squadra viola

40′ Tante le sgroppate sulla destra di Kayode ma finora i cross del terzino italo-nigeriano non hanno trovato pronti i compagni a centro area. Fatica molto a trovare l’ultimo passaggio la squadra di Aquilani

36′ Prova la conclusione da fuori Distefano ma trova la respinta della muraglia ascolana, che si sta compattando bene impedendo alla Fiorentina di trovare varchi interessanti

32′ Ancora Bigozzi al tiro, conclusione però telefonata che trova pronto il portiere ospite. In precedenza buona la sponda di Gori sull’ottimo invito di Amatucci

31′ BIGOZZI! Dialogo a sinistra tra il terzino viola e l’attaccante Presta, Bigozzi penetra in area non trovando però lo spazio per battere a rete, pallone teso messo al centro che si infrange sull’uscita del portiere Raffaelli

28′ Palla spiovente pericolosa in mezzo all’area della Fiorentina su cui arriva la sponda di un giocatore dell’Ascoli, non può uscire Martinelli ma la difesa gigliata riesce comunque ad allontanare la minaccia

25′ Molto bello il pallone morbido di Nardi a cercare il taglio di Harder, non arriva per poco all’appuntamento col pallone il centrocampista della Fiorentina

23′ Rovesciata pregevole di Franzolini sull’angolo calciato da Ceccarelli, mira imprecisa e palla alta sopra la traversa

22′ E’ cresciuto l’Ascoli che ha preso fiducia dopo le due sbandate difensive viola, ottiene un corner con Re la squadra marchigiana

20′ RE! Altra incredibile chance per gli ospiti, Lucchesi manca il pallone con una goffa scelta di tempo sulla sfera, si invola Re che a tu per tu con Martinelli mette sul fondo fallendo un’opportunità enorme

18 RE! Clamorosa occasione per l’Ascoli, salvataggio sulla riga di Harder sul tiro di Palazzino, dopo che Cosimi aveva bevuto alla grande Biagetti e poi Lucchesi

16′ Perde palla malamente in uscita l’Ascoli, Gori però si fa murare il tiro dai 16 metri, non sfruttando la buona occasione

16′ Ancora un colpo di testa di Presta, stavolta sul piazzato di Amatucci, traiettoria arcuata che finisce tra le braccia di Raffaelli

14′ PRESTA! Alza i giri del motore Kayode che scatta sull’apertura di Distefano, bel cross dell’ex Gozzano che pesca Presta sul secondo palo, colpo di testa alto dell’attaccante viola

12′ Prova a rompere le fitte linee dell’Ascoli la Fiorentina che fraseggia con qualità e buon ritmo tra centrocampo e trequarti. Distefano prova il tiro da fuori mancando però di precisione, palla altissima sopra la porta difesa da Raffaelli

10′ Amatucci prova ad imbucare per Gori, pallone però troppo impreciso da parte del regista viola, può recuperare la difesa del Picchio

7′ Contropiede dell’Ascoli, Re va al tiro col sinistro, sfera alta e conclusione che non impensierisce Martinelli

6′ Spinge a spron battuto la Fiorentina, Harder prova a entrare in area ma viene murato dalla difesa bianconera

3′ GORI! Botta mancina della punta viola! Para il portiere marchigiano che si distende sulla propria sinistra respingendo il tiro dell’attaccante gigliato

1′ Partiti! Forza Viola!

Turno di ottavi di finale per la Primavera della Fiorentina che affronta in casa, allo stadio Torrini di Sesto Fiorentino, l’Ascoli, formazione di Primavera 2. La squadra di Aquilani prova ad andare avanti in questa competizione che da quattro anni a questa parte si aggiudicano proprio i viola.

