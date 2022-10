Coppa Italia, un’infinita Sampdoria-Ascoli consegna la sfidante della Fiorentina agli ottavi di finale

Si è appena concluso l’incontro valido per i sedicesimi di Coppa Italia tra Sampdoria e Ascoli, terminato sul punteggio di 2-2 d.t.s. Sarà quindi la Sampdoria a sfidare la Fiorentina agli ottavi di finale l’11 o il 18 gennaio 2023, dato che i Viola partivano già qualificati grazie al piazzamento tra le prime otto dello scorso campionato.

I padroni di casa sono passati in vantaggio dopo pochissimi minuti (9′) con un bel diagonale di sinistro di Valerio Verre, al termine di una ripartenza in solitaria dalla propria metà campo. La formazione cadetta, però, ha trovato il pari al 33′ con una rete di Michele Collocolo, dopo un’imbucata di Botteghin che ha sorpreso la difesa della squadra di Stankovic. 1-1 al termine dei regolamentari.

Nei tempi supplementari, sono i bianconeri a passare in vantaggio, grazie allo zampino di un ex conoscenza viola. Cedric Gondo, infatti, ha servito Francesco Donati che ha trovato la rete del momentaneo 1-2. Al 118′ la Samp ha agguantato, con il colpo di testa di Ciccio Caputo, i calci di rigore. Dopo una lotteria che sembrava non finire mai, dopo ben 11 rigoristi (fino ai portieri), l’errore dell’estremo difensore ascolano ha sancito il passaggio del turno della Samp.