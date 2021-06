La coppia Gattuso-Mendes: il braccio di ferro con la Roma e il Napoli per due obiettivi della Fiorentina

Il calciomercato è appena iniziato, ma sta già regalando movimenti e suggestioni di alto livello. A Firenze soprattutto, l’arrivo di Gattuso (fisicamente previsto per domani) ha generato grande entusiasmo sotto tutti i punti di vista. Ne ha giovato anche il mercato, con grandi profili accostati alla Fiorentina. Le piste più calde porterebbero i gigliati verso Politano e per ultimo Sergio Oliveira. Profili di spessore, entrambi, che nei rispettivi ruoli puntellerebbero un centrocampo che dovrà mutare completamente nel suo sistema di gioco.

Trattative non semplici però quelle che porterebbero i due giocatori in riva all’Arno, visto che su entrambi i fronti si sta giocando un vero e proprio braccio di ferro tra le parti. Da un lato Gattuso e il potente agente Mendes, dall’altra due squadre e i rispettivi allenatori. Partendo da Politano: l’esterno ex Sassuolo e Inter in azzurro riabbraccerà Luciano Spalletti, suo allenatore già ai tempi in cui vestiva nerazzurro. Il neo allenatore partenopeo non vorrà certo privarsi dell’attaccante esterno che quest’anno ha dimostrato una certa maturità calcistica. Dall’altra parte però c’è un Gattuso intenzionato a portarsi dietro un giocatore a cui garantirebbe la centralità nel suo progetto. Per ultimo il dettaglio che l’agente di Politano è Davide Lippi, intermediario con cui la Fiorentina ha buoni rapporti.

Sul fronte Sergio Oliveira le cose stanno diversamente: il portoghese piace anche alla Roma, in particolar modo al suo connazionale Josè Mourinho. La Roma è alla ricerca di un centrocampista da affiancare a Veretout e potrebbe inserirsi nell’affare tra la Fiorentina e il Porto. Singolare che Mendes curi gli interessi di tutte e tre le parti in causa (Gattuso, Mourinho e Sergio Oliviera) Spettatore di tutto ciò è Sergio Conceição, allenatore degli iberici che difficilmente accetterà la cessione del suo gioiellino, a meno che la società non gli garantisca un degno sostituto. Si fa il nome di Felipe Soares, centrocampista 22enne del Moreirense, cresciuto nel Benfica. Il tecnico avrebbe già dato l’ok. Il Porto può chiudere per 7,5 milioni di euro.