Cordeiro: “Dall’esterno sembra che la Fiorentina possa giocarsela con tutte le big. Chiesa? La società non lo avrebbe aggregato ma con Sousa insistemmo”

Assistente di Paulo Sousa ai tempi della Fiorentina e anche oggi alla guida della Polonia, Manuel Cordeiro a Tuttojuve.com ha parlato del match di oggi pomeriggio e di un talento come Chiesa, lanciato proprio dal suo staff:

“Questa è sempre stata una gara molto importante per la Fiorentina, l’ho vissuta da quel lato e l’obiettivo era sempre quello di battere la Juve. I viola, dopo un paio d’anni in cui non avevano fatto bene, sono tornati ad essere competitivi. La squadra gioca un calcio propositivo, offensivo, dall’esterno l’impressione è che se la possa giocare contro tutte le big. L’esplosione di Chiesa? Paulo Sousa ha avuto fin da subito fiducia in lui nel momento in cui lo ha visto. Lo riteneva un potenziale talento, per questo lo ha fatto esordire allo “Stadium” seppur giovanissimo. Era un giocatore che seguivamo dalla Primavera, ma per la società non era tra quelli da aggregare alla prima squadra. Federico ha una caratteristica che ad oggi manca in quasi tutti i calciatori: la voglia di far gol”.