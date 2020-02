Cori e striscioni contro Gasperini FOTO FN

Cinque minuti di gioco. Tanto è durato il silenzio del pubblico di Firenze e dei tifosi della Fiorentina nei confronti dell’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini.

Alla fine del match di Coppa Italia giocato il 15 gennaio scorso Gasp si era lamentato per i cori ricevuti e aveva utilizzato a sua volta epiteti non propriamente carini per rivolgersi ai supporters gigliati.

Le parti si sono dunque rincontrate per la prima volta dopo di allora e non sono dunque mancati cori, ma anche striscioni, come quello visto in Fiesole con su scritto: “Gaspagliaccio”.