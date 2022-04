Cori, entusiasmo e un Italiano scatenato: Fiorentina travolta dall’affetto al ritorno da Napoli. VIDEO FN

Sembra l’entusiasmo dei vecchi tempi, quello delle grandi cavalcate europee ai tempi del primo Montella o della leadership di Paulo Sousa: parliamo di 6-7 anni fa. Da tempo la Fiorentina non dava modo ai suoi tifosi di riversarsi alla stazione, Campo di Marte in questo caso, per celebrare un risultato. La sensazione è che la squadra viola abbia veramente fatto uno step importante e un passo concreto verso l’Europa.

Tanti cori, qualche fumogeno e un mare d’entusiasmo, con Vincenzo Italiano, capo-popolo, portato letteralmente in trionfo. Grande affetto anche per Cabral, che oggi potrebbe aver aperto un capitolo fondamentale della sua carriera. La fiducia è alta e l’auspicio è che questo mese e mezzo conclusivo possa vedere la squadra viola volare proprio sulle alti dell’entusiasmo ambientale.