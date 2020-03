Coronavirus, accertamenti per il medico della Fiorentina, mentre intorno a lui cala il silenzio

Domenica sera il medico sociale della Fiorentina, Luca Pengue, è stato ricoverato all’ospedale di Careggi. Un ricovero reso necessario per problemi di salute derivati dal coronavirus. Per lui sono ancora in corso accertamenti, mentre tutto intorno è calato il silenzio. La società non ha più dato aggiornamenti che lo riguardano nel corso delle ultime 24 ore.

Intanto i giocatori continuano ad essere in quarantena e vengono costantemente monitorati, anche perché la squadra viola è una di quella che ha fatto registrare il maggior numero di contagi all’interno dell’intera Serie A.