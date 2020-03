Coronavirus, annullata anche la partenza del Giro d’Italia: i dettagli

Anche il Giro d’Italia è stato costretto a rivedere il proprio programma a causa dell’emergenza Coronavirus. L’annuncio è arrivato da Mariusz Revesz, membro del comitato organizzatore e deputato del partito di maggioranza ungherese, che su Facebook ha scritto che “a causa della grave situazione creatasi in Europa, non sarà possibile organizzare le prime tre tappe del Giro d’Italia in Ungheria nel maggio 2020“. Nel paese magiaro infatti, era in programma l’inizio della corsa rosa. RCS ha confermato quest’ipotesi, aggiungendo che per la nuova data della partenza del Giro se ne riparlerà non prima del 3 aprile.