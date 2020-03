Il ministro della salute cileno, Jaime Manalich, ha confermato che i giocatori che arriveranno nel paese sudamericano direttamente dall’Italia verranno messi in quarantena per prevenire la diffusione del Coronavirus. Tra questi non fa certo eccezione il centrocampista della Fiorentina, Erick Pulgar, che è stato convocato dalla propria nazionale per giocare le partite contro l’Uruguay (il 26 marzo) e contro la Colombia, cinque giorni dopo.