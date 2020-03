Coronavirus, la lista aggiornata dei giocatori positivi. L’Italia e la Fiorentina la fanno da padrone

Cresce il numero di calciatori risultati positivi al Coronavirus. Molti di questi sono in Italia e ben tre fanno parte della Fiorentina, ovvero Cutrone, Vlahovic e Pezzella. Ci riferiamo ai casi fin qui acclarati anche se non è facilissimo tenere il conto fino in fondo e ovviamente a società di livello. Ecco la lista aggiornata.

1) Daniele Rugani (Juventus)

2) Omar Colley (Sampdoria)

3) Callum Hudson-Odoi (Chelsea)

4) Ezequiel Garay (Valencia)

5) Blaise Matuidi (Juventus)

6) Paulo Dybala (Juventus)

7) Eliaquim Mangala (Valencia)

8) Patrick Cutrone (Fiorentina)

9) José Gayà (Valencia)

10) Manolo Gabbiadini (Sampdoria)

11) Germán Pezzella (Fiorentina)

12) Albin Ekdal (Sampdoria)

13) Suk Hyun-Jun (Troyes)

14) Marouane Fellaini (Shandong Luneng)

15) Marco Sportiello (Atalanta)

16) Luca Kilian (Paderborn 07)

17) Antonino La Gumina (Sampdoria)

18) Morten Thorsby (Sampdoria)

19) Dusan Vlahovic (Fiorentina)

20) Jannes Horn (Hannover)

21) Timo Hübers (Hannover)

22) Fabio Depaoli (Sampdoria)

23) Wu Lei (Espanyol)

24) Daniel Maldini (Milan)