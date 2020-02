Arrivano le prime notizie dal Consiglio Federale, in corso a Roma in questi minuti, convocato per affrontare l’emergenza Coronavirus. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Figc avrebbe chiesto al Governo nazionale l’autorizzazione per disputare alcune partite della prossima giornata di Serie A a porte chiuse. Gli incontri in questione sarebbero quelli che si giocheranno nelle regioni coinvolte dalla disposizione di divieto di manifestazioni sportive (Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Trentino). Tra questi quindi, ci sarebbe anche Udinese–Fiorentina, in programma sabato alle ore 18 alla Dacia Arena.