In attesa di notizie che riguardano il medico sociale della Fiorentina, Luca Pengue, nel frattempo si registrano altre positività al coronavirus di personaggi legati comunque al mondo viola. Stando a quanto riportato da Lady Radio, questa volta è rimasta coinvolta la moglie di uno dei fisioterapisti dello staff di Iachini. La donna, in buone condizioni, è stata ricoverata all’ospedale di Santa Maria Nuova, in pieno centro a Firenze.