Coronavirus, si ferma anche la Premier League

Alla fine anche la Premier League ha detto basta e si è fermata almeno fino al 3 aprile. L’emergenza Coronavirus sta invadendo anche il Regno Unito ed è notizia delle ultime ore che due tesserati sono stati infetti dal virus. Si tratta di Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, e Callum Hudson-Odoi, esterno d’attacco del Chelsea. Non appena sarà possibile, la Premier League riprogrammerà le partite in calendario. Non solo il massimo campionato inglese, ma sono sospesi anche la Championship, League One e League Two.