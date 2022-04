Corradi batte Galloppa a Coverciano. L’Italia Under 17 scalda i motori contro la Fiorentina

Al campo numero 2 del Centro Tecnico Federale di Coverciano questa mattina si è disputata una gara amichevole tra l’Italia U17 e la Fiorentina U17. La nazionale azzurra guidata da mister Bernardo Corradi ha battuto 4-0 la squadra di mister Galloppa. Un test in preparazione delle sfide valevoli per le qualificazioni agli Europei di categoria. Primo tempo che termina 3-0 per i ragazzi azzurri. Il primo a segnare è Bruno in virtù di un disimpegno errato della difesa viola. Il raddoppio dell’Italia arriva grazie una bella segnatura di Bolzan che finalizza una splendida azione corale. Il 3-0 è opera di Parravicini, che infila di testa in rete uno splendido cross di Bruno, laureatosi campione col Sassuolo nel recente Torneo di Viareggio.

Nella ripresa la Nazionale italiana segna anche il quarto gol. I ragazzi azzurri trovano la rete sugli sviluppi di un calcio d’angolo preciso di Onofrietti, ragazzo molto interessante in forza al Borussia Dortmund. Tanti cambi per le due squadre, da segnalare le prestazioni di Bruno, Sane, Bolzan, Onofrietti e Milani per l’Italia e quelle di Elia, Ievoli e Baroncelli per la Fiorentina. Presenti in tribuna i dirigenti viola Angeloni e Niccolini. L’Italia affronterà mercoledì 20 la Polonia, quindi sabato 23 il Kosovo e martedì 26 l’Ucraina.