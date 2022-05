Corradini: “Abbiamo lottato fino all’ultimo e siamo stati più determinati. Sono stanco morto ma adesso festeggiamo questa coppa. Alla fine sono salito e…”

Giovanni Corradini, match winner della finale di Coppa Italia Primavera, ha parlato a Sportitalia al termine della finale vinta contro l’Atalanta. Ecco le parole del giocatore che ha regalato il quarto successo di fila alla Fiorentina:

“E’ stata una partita complicata perché loro sono forti ma abbiamo lottato fino alla fine. Siamo determinati per vincere, curiamo ogni dettaglio. Sono stanco morto ho pochissime parole da dire in questo momento. Adesso andiamo a festeggiare e da domani penseremo già alla Sampdoria perché vogliamo i play off per forza. Mi avevano detto di non salire ad un certo punto, ma alla fine l’ho fatto comunque e sono riuscito a segnare”.