Corradini subito al centro della Pro Vercelli. E la Fiorentina osserva con attenzione

Non ci ha messo molto a prendere le redini anche al piano superiore Giovanni Corradini. Il regista umbro, ex faro della mediana della Fiorentina Primavera di Aquilani, ha già conquistato il centrocampo della Pro Vercelli e si sta imponendo a suon di ottime prestazioni. Corradini ha totalizzato 7 presenze da titolare nelle prime 11 giornate di campionato, delle quali 5 nelle ultime 5 prove della squadra piemontese. Per il mancino di Orvieto è arrivato anche il primo assist, con un perfetto pallone a trovare la testa di Comi. Agli ordini di mister Paci il calciatore della Fiorentina sta facendo esperienza e lavorando per ripresentarsi più pronto alla base.

Dopo un primo anno in prestito dal Perugia, la Fiorentina ha scelto di prelevare a titolo definitivo il giocatore, che ha ripagato con un’annata stupenda condita da 36 presenze, 11 gol e 5 assist. Corradini, classe 2002, ha evidenziato doti di leadership importanti, oltre che qualità tecniche e fisiche notevoli. Il percorso di maturazione del ragazzo prosegue, in modo silenzioso ed umile, come ha dimostrato di essere il calciatore nato in Umbria nelle due annate a tinte viola. La dirigenza viola, che ha voluto assicurarsi le prestazioni del giocatore, osserva con attenzione i progressi del centrocampista, sperando che possa seguire le orme di Niccolò Pierozzi, esploso alla Pro Patria proprio in C.