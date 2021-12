Il capitano della Primavera della Fiorentina, Giovanni Corradini, prima della Supercoppa di scena al Castellani analizza la sfida a Sportitalia: “Siamo molto fiduciosi per questa finale, speriamo di portare a casa una coppa come anno scorso. Sarà una gara combattuta perché l’Empoli è forte, ma noi non siamo da meno. Aquilani ci ha chiesto di divertirci e di giocare come sappiamo. Vedremo cosa sapremo fare”.