Corrado: “Commisso è stato attaccato per aver venduto Vlahovic, ma ora la Fiorentina è una squadra migliore. Sogno il derby col Pisa”

Presente a Palazzo Vecchio per la Hall of Fame del calcio, il presidente del Pisa Giuseppe Corrado ha parlato anche di Fiorentina: “Io non sono toscano, ma mi piacerebbe vedere due squadre di questa regione in Serie A. Spero che il Pisa possa centrare la promozione, sarebbe un bel derby con la Fiorentina tra due tifoserie a cui ho visto fare delle coreografie pazzesche. Tra l’altro stimo molto Italiano e la squadra viola”.

E poi su Commisso ha aggiunto: “Mi sono demoralizzato quando i media e una parte del pubblico lo hanno attaccato per aver venduto Vlahovic. Io penso che Commisso sia un bravo presidente, capace di costruire un’ottima Fiorentina. Vlahovic è fortissimo, ma la squadra è più grande di quando c’era il serbo. Quindi grande presidente Commisso!”.

E infine su Lucca: “Ha delle caratteristiche uniche, ha avuto un problema al ginocchio e quindi ha avuto un periodo negativo. Abbiamo cercato di tenerlo un po’ nascosto, ma adesso sta bene e penso che ci possa aiutare molto in queste ultime due partite con il Monza“.