“Correre, bisogna correre…”: nel pareggio contro lo Spezia c’è una statistica della Fiorentina che deve far riflettere

Nelle statistiche della quarta giornata pubblicate dalla Lega Serie A, la Fiorentina risulta essere la squadra ad aver corso di meno. La formazione di Iachini contro lo Spezia ha percorso in totale 99.754 km, meno di tutte le altre squadre. Lo Spezia dal canto suo ha corso 105.936 km. Una statistica che deve far riflettere, anche perchè il gioco della squadra viola, non considerando i primi minuti di gioco, è stato per lo più attendista nei confronti della squadra ligure e anche i dati lo confermano.

