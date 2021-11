Correttivi in difesa per la squadra: In rialzo le quotazioni di Igor e Venuti

La Fiorentina è già da ieri in campo per preparare la sfida contro la Sampdoria.

Secondo quanto riportato da La Nazione, Italiano starebbe pensando di portare alcuni correttivi alla squadra, specie in difesa.

In tal senso, Igor e Venuti premono per una maglia da titolare e potrebbero prendere il posto, rispettivamente, di Martinez Quarta e Odriozola. Sempre per il pacchetto arretrato, il tecnico gigliato continuerà a puntare invece su Milenkovic al centro e Biraghi a sinistra.